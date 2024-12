Verdachte opgepakt voor explosies in Leiden en Sassenheim

LEIDEN/SASSENHEIM (ANP) - In het onderzoek naar explosies in Leiden en Sassenheim heeft de politie een eerste verdachte aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen. De politie wil verder niets zeggen over zijn identiteit.

Bij een huis aan de Schubertlaan in Leiden was zaterdag 22 december kort na middernacht een explosie. De nacht erna ontplofte een explosief bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. Er vielen geen gewonden. De politie gaat uit van een verband tussen de zaken en startte een onderzoek. Ze sluit meer aanhoudingen niet uit. De jongen zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Elders in Zuid-Holland zijn ook explosieven gevonden, bijvoorbeeld bij een woning aan de Narcis in Voorhout. De politie verdenkt de aangehouden jongen vooralsnog alleen van betrokkenheid bij de ontplofte projectielen.