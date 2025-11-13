ECONOMIE
Verdachte poging verkrachting Diemen verdacht in andere zedenzaak

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:12
anp131125117 1
AMSTERDAM (ANP) - De 40-jarige Guillermo P. uit Amsterdam, die op 30 augustus geprobeerd zou hebben een vrouw te verkrachten in Diemen, is ook verdachte in een andere zedenzaak. Verdere details over de zaak zijn niet gegeven. Donderdag diende de eerste openbare zitting over de verkrachtingspoging in de rechtbank Amsterdam. Twee passerende fietsers overmeesterden P. bij het incident, dat plaatsvond kort na de dood van de 17-jarige Lisa. Na haar dood was er veel aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat.
P. zou het slachtoffer rond 04.00 uur op het Zilvermeeuwpad hebben aangevallen en zijn hand in haar broek hebben gestopt. Onder bedreiging van een mes zou hij hebben geprobeerd haar te verkrachten.
Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Aan twee andere onderzoeken naar zijn psyche weigert hij mee te werken. De volgende zitting staat gepland op 21 januari.
