Yesilgöz kritisch op tussenstap met alleen D66 en CDA

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yesilgöz verbaast zich over de tussenstap waarin in eerste instantie alleen D66 en het CDA met elkaar onderhandelen over een coalitieakkoord. De VVD-leider vertelde tijdens het debat over de verkiezingsuitslag dat dit als oplossing wordt gezien wanneer "twee partijen moeten samenwerken maar inhoudelijk ver uit elkaar liggen", iets waar volgens de lijsttrekker momenteel "geen sprake van" is.

Verkenner Wouter Koolmees adviseerde D66 en het CDA drie weken te onderhandelen over een eerste coalitieakkoord. Yesilgöz vond dat de VVD daar ook bij had moeten zitten en stelde dat, als het toch om twee partijen moest gaan, een overleg tussen D66 en JA21 logischer was geweest.

Ze vroeg zich daarom af of dit een opbouw is naar een "links kabinet", aangezien zowel D66 als het CDA volgens haar "veel raakvlakken" hebben met GroenLinks-PvdA. Yesilgöz wilde daar graag "nu duidelijkheid" over en herhaalde dat de VVD geen deel zal nemen aan dat kabinet.