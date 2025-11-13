ECONOMIE
Klaver: kiezer koos duidelijk voor mentaliteit van samenwerking

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:11
DEN HAAG (ANP) - De kiezer "heeft duidelijk gekozen voor een mentaliteit van samenwerking", denkt partijleider Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). In het debat over de verkiezingsuitslag noemt hij het "een duidelijk signaal" dat middenpartijen als D66 en het CDA hebben gewonnen. "Het gaat om een mentaliteit: gericht op samenwerking en het niet uitvergroten van verschillen, zonder je eigen meningen en opvattingen tekort te doen."
Klaver (39) ziet "een nieuwe generatie" van zijn leeftijdsgenoten, zoals Rob Jetten (38) en Henri Bontenbal (43), die het anders wil doen dan het voorgaande kabinet-Schoof. Die samenwerking kenmerkte zich door ruzie en kon weinig nieuw beleid uitvoeren. Na de verkiezingen steunt dat rompkabinet van VVD en BBB nog maar op 26 van de 150 zetels. "Het is dan ook helder dat er snel een nieuw kabinet nodig is."
