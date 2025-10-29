ECONOMIE
Verdachte rellen Malieveld meldt zich na tonen herkenbare beelden

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 10:45
anp291025147 1
DEN HAAG (ANP) - Een van de zes verdachten van de rellen op en rond het Malieveld in september van wie dinsdagavond beelden werden getoond in Opsporing Verzocht en Team West, heeft zich gemeld bij de politie. De politie heeft daarom nu nog beelden van vijf verdachten van wie de identiteit niet bekend is, online staan. De opsporingsprogramma's leverden vijf tot tien tips op, meldde een woordvoerder van de Haagse politie woensdagochtend.
Om wat voor tips het gaat en of meer verdachten zijn herkend, zegt de woordvoerder niet. Beelden van verdachten worden offline gehaald zodra de identiteit bekend is.
Op zaterdag 20 september zochten relschoppers na een rechtse demonstratie in Den Haag de confrontatie met de politie. Ze gooiden met stenen en stichtten brand. Op de A12 en in de binnenstad van Den Haag werden vernielingen gepleegd, onder meer aan het partijkantoor van D66.
