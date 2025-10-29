ECONOMIE
Marathondirecteur: nooit sprake van onverantwoorde situatie

Sport
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 10:42
anp291025146 1
ROTTERDAM (ANP) - Bij de Rotterdam Marathon van dit jaar was nooit sprake van een onverantwoorde situatie, aldus directeur van het evenement Wilbert Lek. "Dat wil ik echt bestrijden", laat hij woensdag weten in een schriftelijke verklaring. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad stelde burgemeester Carola Schouten eerder deze week dat daarvan wel sprake was.
De burgemeester stelde dat het toegestane aantal van 18.000 deelnemers al voor extra druk zorgde op onder meer het openbaar vervoer en dat door nog meer hardlopers toe te laten de druk "niet acceptabel" was. Ook noemde ze de beschikbare zorgcapaciteit "onvoldoende".
Er waren meer dan 18.000 deelnemers, bevestigt Lek. Dat kwam volgens hem omdat meer mensen kwamen opdagen dan verwacht. De toename van het aantal lopers "ging om enkele procenten, zeker geen duizenden extra lopers", stelt de directeur.
Onafhankelijk onderzoek heeft volgens hem aangetoond dat er geen onverantwoorde situaties in het ov waren en ook de zorg op orde was.
