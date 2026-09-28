ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witte Huis ontkent dat er wapenverkopen aan China worden gepland

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 9:21
anp280926061 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China. Dat wordt vanuit het Witte Huis benadrukt nadat de Amerikaanse ambassadeur in China zich daarover had uitgesproken, berichten de kranten The Wall Street Journal en The New York Times.
Ambassadeur David Perdue zei in een interview dat wapenverkopen ter sprake waren gekomen tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping. President Donald Trump had hem ontvangen in het Witte Huis. Trump vroeg volgens Perdue op enig punt aan Xi of hij belangstelling had in de aankoop van Amerikaanse wapens. Onduidelijk is hoe de Chinese leider reageerde.
Amerikaanse politici zien China als een strategische rivaal van hun land. De verkoop van wapens zou daarom erg gevoelig liggen en het Witte Huis sprak ook tegen dat zoiets is gepland.
"De Amerikaanse wet verbiedt de verkoop van wapens aan China en er is geen aanbod of plan om wapens aan China te verkopen", benadrukte ook het ministerie van Buitenlandse Zaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

7fcc0100-f365-42e5-9ff1-75ddde5d3138

In dit Europese land zijn trein, tram en bus gratis — terwijl Nederlandse reizigers steeds meer betalen

shutterstock_1194279142

Werkenden merken er niets van, gepensioneerden wel: deze inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 met tot €293 per jaar

focusflitsers-header

Deze flitser meet je snelheid niet: ook wie zich aan de limiet houdt, kan een boete krijgen

generated-image (9)

Krijg je in 2027 meer pensioen bij ABP of PME? Van elke €100 verhoging lever je bijna €14 zorgtoeslag in

anp270926068 1

Wereldkampioene Vollering krijgt boete van wielerbond UCI

9fdd7ec5-3f5b-4e00-b041-b723d107c298

Verhuur je je Spaanse vakantiehuis? Spanje wil dinsdag 21% btw op korte verhuur en tot 50% hogere IBI invoeren

Loading