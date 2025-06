Verdachte schietpartij Graz leidde teruggetrokken bestaan

GRAZ (ANP/RTR) - De Oostenrijkse politie weet nog niet waarom een 21-jarige verdachte een bloedbad aanrichtte op zijn oude middelbare school in Graz. Uit het onderzoek komt naar voren dat de man een teruggetrokken bestaan leidde.

De Oostenrijker, volgens lokale media Arthur A., doodde tien mensen voordat hij zichzelf doodschoot. De politie heeft bij hem thuis weggegooide plannen gevonden voor een aanval met een bom en een niet-werkende pijpbom. De man woonde bij zijn moeder.

De man was volgens onderzoekers een introvert met een grote passie voor onlineschietspellen. "Hij leidde een extreem teruggetrokken bestaan. Hij wilde niet deelnemen aan normale activiteiten in de echte wereld, maar trok zich liever terug in de virtuele ruimte", aldus het openbaar ministerie.