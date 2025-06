Vliegtuig Ahmedabad stortte neer op hostel voor dokters

AHMEDABAD (ANP/RTR) - Het vliegtuig dat is neergestort in de Indiase stad Ahmedabad heeft een hostel voor dokters geraakt, meldt de politie. Het is niet bekend hoeveel mensen daar aanwezig waren, maar volgens nieuwszender ABP News zijn zeker vijftien dokters gewond geraakt.

"We hebben nu 70 tot 80 procent van het gebied ontruimd", zegt een hoge politiefunctionaris. Op sociale media gaan beelden rond van een grote brand in een flatgebouw. Ook worden mensen op brancards naar ziekenhuizen gebracht. Het is niet duidelijk of dat passagiers van het vliegtuig waren of mensen die zich op de grond bevonden toen het toestel neerkwam.

Volgens de politie zaten er 242 mensen in het vliegtuig dat vlak na het opstijgen neerstortte. Er zijn nog geen officiële slachtofferaantallen.