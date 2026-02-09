Verdachte serie moorden in Rotterdam voor het eerst in rechtbank

ROTTERDAM (ANP) - Sendric S. (25), verdacht van het plegen van drie moorden in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde, is maandag voor het eerst verschenen op een openbare rechtszitting in zijn zaak. Dat was op verzoek van de rechtbank. "Het gaat goed hoor met mij", antwoordde hij op een vraag van de rechter. Naast de moorden wordt S. verdacht van verboden wapenbezit en een poging tot doodslag in juni 2024.

De verdachte gaf korte antwoorden op de handvol vragen die de rechter hem stelde. S. zei het spannend te vinden om in de rechtbank te verschijnen. De psychiatrische afdeling van de penitentiaire inrichting in Den Haag waar hij vastzit is "te doen", zei hij. De rechtbank vroeg S. niets over de verdenkingen. Die komen aan bod op 1 en 3 april tijdens de inhoudelijke behandeling.

S. is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het rapport dat naar aanleiding hiervan zou worden opgemaakt, is nog niet klaar. Het PBC had toegezegd dat de rapportage in januari gereed zou zijn, zei de officier van justitie. Wanneer het rapport wel klaar is, wist de officier niet. De deskundigen zullen ook worden gehoord tijdens het proces.

'Random'

S. heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor drie ogenschijnlijk willekeurige moorden op straat. In december 2024 zou hij een 63-jarige en een 58-jarige man hebben doodgeschoten. Op 2 januari 2025 volgde een derde moord. Het slachtoffer was een 81-jarige man. Hij werd eveneens op straat doodgeschoten.

Over een motief voor de moorden is nog altijd niets bekend. "Hij heeft daarover wel wat dingen tegen mij gezegd, maar die kan ik niet wegen", zei zijn advocaat Marco Bos na afloop van de zitting. "Ze lijken random." Volgens Bos heeft S. geen officieel vastgesteld verleden met psychische problemen, maar waren er wel zorgen hierover.