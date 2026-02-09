Shorttrackers treffen Italië in kwartfinale gemengde aflossing

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers treffen dinsdag in de kwartfinale van de gemengde aflossing op de Olympische Spelen gastland Italië. Polen en Hongarije zijn de andere twee landen die in de eerste kwartfinale zijn ingedeeld, blijkt uit het vrijgegeven schema.

De tweede kwartfinale bestaat uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Japan en Frankrijk. In de derde en laatste kwartfinale komen Canada, China, België en Kazachstan in actie in de Milano Ice Skating Arena.

De eerste twee landen van elke kwartfinale op de gemengde aflossing, waarbij het team bestaat uit vrouwen en mannen, plaatsen zich voor de halve finale. Daarnaast mogen ook de twee snelste nummers 3 door naar de halve eindstrijd.