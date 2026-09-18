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Verdachte seriemoordenaar vermomd als vrouw gepakt in Brazilië

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 20:30
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JOÃO PESSOA (ANP/AFP) - De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd. De man wordt in verband gebracht met ten minste zestien sterfgevallen sinds mei, meldt de politie.
De verdachte is opgepakt na een dertig uur durende klopjacht in een bosrijk gebied in de staat Paraíba. Hij was tijdens zijn arrestatie vermomd als vrouw en had een baby bij zich. Lokale media meldden dat de baby geen familie was van de verdachte. De politie heeft geen informatie vrijgegeven over de toestand van de baby of waar het kind vandaan kwam.
De man zegt zelf tachtig moorden te hebben gepleegd. Volgens de veiligheidsdiensten is de man lid van een "uiterst gewelddadige" criminele groep. In het verhoor ontkent de verdachte dit en zegt hij dat alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Hij zegt de moorden te hebben gepleegd als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd op 13-jarige leeftijd.
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