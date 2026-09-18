FNV sluit nieuwe acties niet uit na stakingsweek schoonmakers

UTRECHT (ANP) - FNV beraadt zich over nieuwe acties in de schoonmaaksector na de vijf stakingsdagen deze week. De vakbond sluit nieuwe stakingen niet uit, laat een woordvoerder weten. FNV voert actie omdat het de door werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en vakbond CNV gesloten cao wil openbreken.

"Als er aan onze oproep geen gehoor wordt gegeven, gaan we door", zegt een woordvoerder, die stelt tevreden te zijn met de opkomst tijdens de stakingen.

Het grootste deel van de FNV-leden ging niet akkoord met de cao die de werkgevers met CNV afsloten, maar Schoonmakend Nederland laat vrijdag weten niet van plan te zijn terug te komen op deze cao. "Een cao-resultaat is geen vertrekpunt voor nieuwe onderhandelingen", zegt een woordvoerster. "De deur staat altijd open voor FNV om te komen praten. We hopen dat ze toch nog aansluiten bij de cao." Maar over de afspraken die al gemaakt zijn, wordt wat betreft de werkgeversorganisatie niet meer gesproken.