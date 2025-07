Verdachte situatie in Roosendaal ten einde, man uit huis gehaald

ROOSENDAAL (ANP) - De verdachte situatie rond een woning in de Kardinaal van Rossumstraat in Roosendaal is na bijna vijf uur ten einde. Het is onderhandelaars gelukt om de bewoner op een rustige manier uit het huis te krijgen. De man zat in de woning en dreigde zichzelf of anderen iets aan te doen, meldt de veiligheidsregio. Waarom de man dat wilde is nog onduidelijk.

Door de situatie was een deel van de Fatimawijk in Roosendaal urenlang afgesloten en moesten bewoners nabij het bewuste huis enige tijd hun onderkomen uit. Bij de actie waren behalve politiemensen en hulpdiensten, ook de Dienst Speciale Interventies en explosievenexperts aanwezig.

"De politie heeft dit signaal heel serieus genomen", aldus de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "Om de bewoners en de man zelf niet verder in gevaar te brengen was het helaas nodig om niet te veel over de situatie naar buiten te brengen." Omstreeks 21.15 uur is de wijk weer vrijgegeven en konden bewoners terug naar hun huizen en zijn de wegafzettingen opgeheven.