Verdachte truckdrama denkt niet dat hij epileptische aanval had

ROTTERDAM (ANP) - De Spaanse vrachtwagenchauffeur Juan C.S. (48), die op 27 augustus 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland, denkt niet dat hij voor het ongeluk een epileptische aanval had. "Op het moment dat ik een aanval heb dan weet ik het van tevoren", zei de verdachte. C.S. verklaarde eerder dat hij wel een aanval had tijdens het ongeluk. Bij de aanrijding kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Ook raakten zeven mensen gewond.

De rechtbank sprak aan het begin van de zitting over een "zwarte dag". Volgens het Openbaar Ministerie had de Spanjaard niet in de vrachtwagen mogen rijden vanwege zijn epilepsie en had hij zijn medicijnen niet ingenomen. Ook zijn stoffen in zijn bloed gevonden die wijzen op gebruik van cocaïne, maximaal 48 uur voor het ongeluk terwijl hij gewezen is op de gevaren daarvan, aldus het OM.

De verdachte zegt zich niets meer te herinneren van het ongeluk.