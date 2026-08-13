Verdachte van aanslag op D66-kantoor: protest tegen asielbeleid

DEN HAAG (ANP) - De explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei was een protestactie tegen onder meer het asielbeleid. Dat zei verdachte Berry van D. donderdag in de rechtbank in Den Haag.

"Op 7 mei ben ik naar de Lange Houtstraat gegaan, uit protest, om schade aan het kantoor van D66 aan te richten. Met mijn protestactie wilde ik aandacht vragen voor de problematiek en afbraak van Nederland", zei Van D.

Het pand raakte die avond beschadigd. Binnen waren er volgens het Openbaar Ministerie dertig mensen aanwezig, vooral leden van de jongerentak van de partij. Van D. zei dit niet te hebben geweten. "Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Als dit wel mijn intentie was geweest, was ik op een ambtenarentijd gekomen", zei de verdachte.

Twee messen

Het OM verdenkt de man van handelen met een terroristisch oogmerk. "Hij had een politieke boodschap en wilde andersdenkenden de mond snoeren", zei de officier van justitie.

De verdachte werd aangehouden in de Grote Marktstraat. Hij had twee messen bij zich. Het OM gaat ervan uit dat de verdachte alleen heeft gehandeld. Van D. wordt binnenkort voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

De man heeft eerder bij de politie geen verklaring willen afleggen over zijn motief. "Voor normale Nederlanders is dit geen fijn land meer", zei Van D. In een opsomming noemde hij onder meer de klimaatcrisis, de woningnood en de "gendergekte". "Met democratisch stemmen heb ik al jaren niets bereikt. Met vreedzaam demonstreren schieten we ook niets op. Zodra linkse gekkies de snelweg bezetten is dat straffeloos. Extinction Rebellion wordt gesteund door D66. Ik ben me ervan bewust dat mijn protestactie buitenproportioneel is geweest. Bij een volgende actie ga ik het zeker anders doen, zonder cobra's en vreedzaam."