Verdachte van brand met drie doden Italië opgepakt in Middelburg

MIDDELBURG (ANP) - De politie heeft in Middelburg een man aangehouden die in verband wordt gebracht met zeventien inbraken en diefstallen in Zeeland en West-Brabant. De 26-jarige werd dinsdag in zijn woning aangehouden. Nu meldt de politie dat de Italiaanse justitie ook op zoek was naar de man, omdat hij in september in Milaan brand zou hebben gesticht waardoor drie mensen en een hond om het leven kwamen.

Dit jaar was er een reeks inbraken in huizen en enkele auto's in onder meer Colijnsplaat, Oostkapelle, Tholen, Wemeldinge, Westkapelle, Yerseke, Dinteloord en Hoeven. De politie kwam na onderzoek de verdachte op het spoor en verbindt hem aan zeventien inbraken en diefstallen dit jaar.

Op 12 september zou de man in Milaan brand hebben gesticht in een winkel met opslagruimte. Er ontstond een grote brand. Na het blussen haalden de hulpdiensten drie doden en een overleden hond uit het gebouw. De Italiaanse politie zette een Europees arrestatiebevel uit naar de Middelburger. Daarnaast zijn er nog andere verdachten rond dit onderzoek, meldt de Nederlandse politie.

De man is dinsdag aangehouden en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten, 2 december volgt een snelrechtzaak. Ondertussen toetst een rechtbank in Amsterdam het overleveringsverzoek.