Verdachte van brandstichting in centrum Arnhem niet bij strafzaak

ARNHEM (ANP) - Een van de drie verdachten is dinsdag niet verschenen bij de start van de strafzaak over de grote brand in de binnenstad van Arnhem. Ricky N. (42), die met Koert H. (58) en Mark V. (31) wordt verdacht van brandstichting, vreest volgens zijn advocaat voor stress bij de confrontatie met slachtoffers. Hij stuurde in de nacht een appje naar zijn advocaat dat hij "uit zelfbescherming" ervoor heeft gekozen om thuis te blijven, meldde zijn raadsman bij aanvang van de tweedaagse zitting.

"Mijn cliënt is vertrokken uit Arnhem en probeert een nieuw leven op te bouwen. Met zijn drugsverleden is hij bang dat hij vrienden van vroeger tegenkomt en dat hij een terugval krijgt", zei de raadsman. Het voorarrest van N. en V. werd in oktober opgeheven. N. woont nu in Drenthe.

Het wegblijven van N. schoot bij de officier van justitie in het verkeerde keelgat. "Hij wordt verdacht van een zeer ernstig feit. Slachtoffers zijn in groten getale aanwezig. En nu hebben we geen mogelijkheid hem vragen te stellen", zei ze.

Tien panden verwoest

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar werden tien panden verwoest. Het OM verdenkt de mannen van het in brand steken van een container met karton.

De rechtbank wil graag met de verdachte in gesprek, zei de rechtbankvoorzitter. Maar N. is formeel niet verplicht om zijn eigen strafzaak bij te wonen, legde ze uit. De zaak is lang geleden gepland en met alle partijen afgestemd. De rechtbank besloot dat het daarom belangrijker is om de zaak voort te zetten.

De rechtbank doet op 24 april uitspraak.