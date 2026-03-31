Chicago Bulls ontslaat guard Ivey om 'schadelijk' gedrag

CHICAGO (ANP) - NBA-club Chicago Bulls heeft guard Jaden Ivey ontslagen. De 24-jarige basketballer plaatste video's op zijn sociale media waarin homofobe sentimenten doorklonken. Zo uitte hij kritiek op de steun van de NBA aan de LGBTQ+-gemeenschap. De Bulls maakten in een korte persmededeling bekend dat Ivey is ontslagen om "gedrag dat schadelijk is voor het team".

Zo bekritiseerde Ivey in een van zijn laatste video's de NBA voor het promoten van de Pride Month. "Ze zeggen: 'Doe mee met Pride Month', om afwijkend gedrag te vieren", zei de Amerikaan. "Ze propageren het afwijkende gedrag op billboards en op straat."

Ivey kende in 2022 een succesvolle start in de NBA bij Detroit Pistons. Hij werd een tijdlang beschouwd als een veelbelovend talent. De voorbije twee jaar sukkelde hij echter met blessures. Zo kwam hij voor de Bulls maar vier keer in actie door een knieblessure.