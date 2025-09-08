ECONOMIE
Verdachte van moordpoging op Trump voert eigen verdediging

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 21:13
FORT PIERCE (ANP/AFP) - Het proces tegen de man die wordt beschuldigd van een moordpoging op de Amerikaanse president Donald Trump op een golfbaan in Florida, is begonnen met de juryselectie. De 59-jarige Ryan Wesley Routh gaat zijn eigen verdediging voeren, werd maandag bekend.
Routh wachtte de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat in september vorig jaar op toen hij aan het golfen was. Hij werd door de Secret Service gespot en sloeg op de vlucht toen een agent van de veiligheidsdienst een schot loste. Korte tijd later werd hij aangehouden op de snelweg.
Volgens aanklagers zou Routh uren buiten de golfbaan van Trump hebben gezeten met een geweer door het hek gericht. Ook zou hij een briefje hebben geschreven waarin hij bekent dat zijn actie een moordpoging was.
Routh wordt beschuldigd van poging tot moord, mishandeling van een federale agent en vuurwapendelicten. Hij riskeert een levenslange straf als hij veroordeeld wordt. Het proces neemt naar verwachting twee tot vier weken in beslag.
