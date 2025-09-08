Verjaardagskaart van Trump aan Epstein openbaar gemaakt

WASHINGTON (ANP/AFP) - Democraten uit de zogenoemde House Oversight Committee hebben een veelbesproken verjaardagskaart die Donald Trump naar verluidt schreef aan Jeffrey Epstein openbaar gemaakt. De Amerikaanse president had het bestaan van de kaart eerder ontkend.

De commissie die de afhandeling van een strafrechtelijk onderzoek naar Epstein onderzoekt, publiceerde de brief en de tekening maandag, nadat ze deze had ontvangen van de nalatenschap van de in opspraak geraakte miljardair.

The Wall Street Journal schreef in juli een artikel over een "vunzige" brief die Trump in 2003 aan Epstein zou hebben geschreven ter ere van diens vijftigste verjaardag. Trump zou een naakte vrouw hebben getekend met zijn handtekening, Donald, in de vorm van haar schaamhaar. De kaart maakte deel uit van een 'verjaardagsboek' dat was samengesteld door Epsteins vertrouweling Ghislaine Maxwell.

Trump ontkende en spande een rechtszaak aan tegen de krant om laster. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de vrijgave.