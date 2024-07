Verdachte van verkopen middel X stapt uit het leven, strafzaak eindigt

Een 77-jarige man uit Castricum, die verdacht wordt van hulp bij zelfdoding door de verkoop van middel X, heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Dat maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend op basis van onderzoek van de politie. Zijn strafzaak komt hiermee ten einde.

Tom de M. stond op 25 juni terecht in de rechtbank in Breda. Het OM eiste een gevangenisstraf van 2,5 jaar tegen hem, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De Castricummer werd ervan verdacht dat hij het dodelijke middel X via internet verkocht. Justitie linkte hem aan zeven sterfgevallen. Het OM heeft de nabestaanden van deze personen op de hoogte gebracht van zijn overlijden.

Volgens het OM hadden zeker 223 mensen via zijn website een bestelling geplaatst en zou de man 74.400 euro hebben verdiend aan de strafbare handel. "Verdachte sprong zeer lichtvaardig om met het leven van anderen", zei de officier van justitie tijdens de zitting.

Een van de overledenen die het zelfdodingsmiddel bij De M. kocht, was Marijn uit het Brabantse dorp Vinkel. Hij maakte in maart 2021 op 33-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Zijn moeder reageerde dinsdag via advocaat Sébas Diekstra op het overlijden van de verdachte. "Ze vindt dit een triest einde en had het zo niet gewild. Ondanks het enorme leed dat haar is aangedaan, heeft zij de verdachte enigszins vergeven. Haar wens was dat de verdachte zich bewust zou zijn van de impact van zijn handelen, en dat bleek hij tijdens de inhoudelijke behandeling te zijn", zegt de slachtofferadvocaat. "Straf of vergelding geven haar geen beter gevoel en zijn dood al helemaal niet."

Op 9 juli staat de uitspraak in de strafzaak gepland. Nu de verdachte niet meer leeft, kan hij niet meer worden vervolgd en komt er op de dag van de uitspraak een einde aan de strafzaak. De officier van justitie zal de rechtbank vragen om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

De zaak tegen De M. was de derde grote rechtszaak rondom de verkoop van middel X. De rechtbank in Arnhem doet donderdag uitspraak in een zaak tegen een groep van zes ouderen die worden verdacht van lidmaatschap van een ondergronds crimineel samenwerkingsverband. In deze zaak heeft het OM straffen tot 2,5 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hun leverancier was Alex S. (31) uit Eindhoven. S. werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep.