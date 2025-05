Verdachte verkrachting Koningsdag Amsterdam blijft langer vast

AMSTERDAM (ANP) - De man die is opgepakt na een melding van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam blijft negentig dagen langer vastzitten, meldt de rechtbank Amsterdam. Het gaat om een Italiaan die in de hoofdstad verblijft en 27 jaar oud was toen bekend werd gemaakt dat hij was opgepakt.

De raadkamer besloot maandag dat de verdachte langer blijft vastzitten, aldus de rechtbank dinsdag. De verdachte werd op dinsdag 29 april aangehouden. Eerder werd al besloten dat de man veertien dagen langer moest blijven vastzitten.

De verkrachting vond vermoedelijk plaats op de Keizersgracht. Op sociale media gingen beelden rond van een man die op een vrouw ligt tussen geparkeerde auto's.