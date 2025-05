Vrijgelaten gijzelaar Edan Alexander belt met Trump

JERUSALEM (ANP) - De Amerikaans-Israëlische Edan Alexander heeft een dag na zijn vrijlating door Hamas gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat gebeurde toen de Amerikaanse gezant Steve Witkoff de voormalige gijzelaar opzocht in het ziekenhuis, berichten media als The Jerusalem Post en Times of Israel.

"Ik had vandaag de eer om Edan Alexander te ontmoeten en hem welkom thuis te heten. Na maanden in gevangenschap raakt de wereld geïnspireerd door zijn moed en veerkracht", schreef Witkoff op X, waar hij ook foto's deelde van de ontmoeting. Alexander was voor zover bekend de laatste nog levende gijzelaar in de Gazastrook die ook de Amerikaanse nationaliteit had. De VS hadden zich ingezet voor zijn vrijlating.

Alexander groeide op in de VS, maar diende in het Israëlische leger toen Hamas eind 2023 een aanval op Israël uitvoerde. Hij werd als gevangene meegenomen naar de Gazastrook.