Verdachte zwijgt bij start strafzaak soevereinen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 15:22
anp071025125 1
ROTTERDAM (ANP) - In de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam is dinsdag de tiendaagse strafzaak begonnen tegen een groep van tien verdachten die volgens het Openbaar Ministerie het radicale soevereine gedachtegoed aanhangen. Op de eerste zittingsdag stond de 60-jarige Arjan B. uit Geleen terecht voor het geven van trainingen voor terroristische misdrijven. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.
B. is bekend als oprichter van de organisatie United Civil Emergency Response. Dat is naar eigen zeggen een netwerk van burgers die elkaar te hulp kunnen schieten in geval van nood, zoals een natuurramp, cyberaanval of oorlog. Hij gaf daarover presentaties in het land. Volgens het OM chatte de voormalig beroepsmilitair echter "onder water" over een geheim plan, over burgerarresten en het maken van molotovcocktails. Op alle vragen daarover van de rechters en de aanklager zweeg hij. Wel zei B. aan het eind van de zitting dat zijn noodplan "een medaille verdient".
