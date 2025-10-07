ECONOMIE
Bijna een tiende van afvalberg bestaat uit luiers: kinderen kunnen veel eerder zindelijk worden

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
dinsdag, 07 oktober 2025 om 15:28
Luiers zorgen voor een enorme berg afval. Samen met incontinentiemateriaal vormen ze 8 procent van de totale afvalberg. Reden voor gemeenten om zindelijkheidstraining aan te bieden.
Geen overbodige luxe, want waar kinderen vroeger al rond de 1,5 jaar zindelijk waren, lopen nu peuters van 3 jaar nog steeds in de luiers. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook gewoon duur. Wegwerpluiers kosten honderden euro's per jaar.
Een kind dat zindelijk is bespaart jaarlijks 300 kilo afval. "Kinderen worden tegenwoordig vaak zindelijk rond de 3 jaar. Maar dat kan echt anders”, legt Elianne Leeffers van De Pot Op uit in het AD. "In de jaren 40 werden kindjes veel eerder zindelijk. Vaak al als ze 1 jaar oud waren. Pure noodzaak, omdat het wassen van luiers veel werk is. Later kwamen er comfortabele wegwerpluiers op de markt en werd de noodzaak om kinderen snel zindelijk te maken veel kleiner.”
Andere reden dat kinderen zo laat zindelijk worden, is de overdreven vrije opvoeding van veel ouders. Die vinden "dat je moet wachten totdat je kind interesse toont" om naar de wc te gaan. "In het algemeen kun je zindelijkheid al aanleren rond achttien maanden. Dat heb ik bij mijn eigen kinderen ook gedaan”, aldus Leeffers.
Bron: AD.nl

