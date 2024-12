Verdachten Haagse explosies: spijt, geraakt door Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Twee mannen die verdacht worden van het geven van opdracht voor twee explosies op oudjaarsdag vorig jaar in Den Haag, hebben spijt betuigd. Ze geven hun betrokkenheid toe en bieden verontschuldigingen aan. "Ik ben geraakt door wat er op de Tarwekamp is gebeurd." Bij een explosie bij een appartementencomplex in die Haagse straat, kwamen begin deze maand zes mensen om het leven.

Bij de vuurwerkexplosies vorig jaar bij een woning aan de Kempstraat en een appartementencomplex aan de Wolmaransstraat, raakten woningen en auto's beschadigd. Niemand raakte gewond.

"Ik heb er echt spijt van dat ik dit heb gedaan, zo ben ik niet als persoon", zei Divaio M. maandag in de rechtbank in Den Haag. "Wat er is gebeurd aan de Tarwekamp heeft me echt geraakt." Nigel T. gaf ook aan "enorm geschrokken" te zijn daarvan.

Aanleiding voor de explosies zou een ruzie zijn tussen verdachte Azeddine B. en de bewoner van een van die woningen. De eerste vuurwerkexplosie zou bij het verkeerde adres zijn geweest, op dezelfde dag moest de fout 'hersteld' worden. B. doet er het zwijgen toe. De vierde verdachte, Brulio A. zegt ook niets. Hij geeft aan geheugenverlies te hebben na een scooterongeluk.