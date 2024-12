Oudejaarsvuur Floradorp moet ook maandag om wind

AMSTERDAM (ANP) - Het vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord moet van de gemeente maandagavond om 23.00 uur al ontstoken worden. Reden is de harde wind die wordt verwacht tijdens oudejaarsavond, aldus de gemeente. Ook de vreugdevuren in onder meer Scheveningen en Duindorp moeten al eerder worden aangestoken vanwege het weer.

In Noord-Holland en het Waddengebied geldt tijdens de jaarwisseling code geel, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Door de wind is het volgens de gemeente "niet veilig voor de omgeving en de omwonenden om het vuur te ontsteken. Het risico dat de brand dan overslaat, is te groot door vonken die door de wind kunnen worden meegevoerd".

De organisator van de kerstbomenverbranding heeft van de gemeente "het dringende verzoek" gekregen het vuur maandagavond al aan te steken. Twee jaar geleden werd het oudejaarsvuur afgelast vanwege weersomstandigheden. Toen viel dat besluit op oudejaarsavond zelf. Het vuur werd daarop toch aangestoken. Nu wil de gemeente dus dat het vuur wordt vervroegd. De gemeente gaat ervan uit dat de organisator zich aan dat verzoek houdt, aldus een woordvoerster.

Wat code geel betekent voor andere festiviteiten in de hoofdstad, zoals de licht- en vuurwerkshow op het Museumplein, heeft de gemeente nog niet bekendgemaakt.