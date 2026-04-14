X moet privacy-onderzoeker Mekić inzage geven in zijn gegevens

AMSTERDAM (ANP) - Ondernemer en privacyonderzoeker Danny Mekić moet inzage krijgen in de persoonlijke gegevens die het platform X van hem bewaart. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat dinsdag bepaald. Eerder had de rechtbank dat ook geoordeeld, maar X was daartegen in beroep gegaan.

Mekić deelde in oktober 2023 op X een bericht van de NOS, waarin meerdere mensen kritiek uitten op Europese plannen om kinderporno te bestrijden. In de tweet kwam het woord kinderporno voor. Daarna was het account van Mekić ineens niet meer zichtbaar voor andere gebruikers. Mekić wilde van X weten hoe dit was gebeurd en eiste inzage in de gegevens over hem. De uitleg van X was voor hem niet genoeg, en daarom stapte hij naar de rechter.

De rechtbank gaf X in 2024 opdracht om binnen een maand inzicht te geven in zijn systeem. X moest een dwangsom van 4000 euro betalen voor elke dag dat Mekić geen inzage kreeg, zonder maximum. X vocht dat aan. Volgens het bedrijf zou inzage ertoe leiden dat bedrijfsgeheimen, met name informatie rondom het scoresysteem Guano Notes, op straat komen te liggen.