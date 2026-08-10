ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachten van doodsteken man Enkhuizen zitten voorlopig vast

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 18:25
anp100826153 1
ENKHUIZEN (ANP) - De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze vorige week iemand hebben doodgestoken in Enkhuizen blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft hun voorarrest met veertien dagen verlengd.
De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen in Noord-Holland. Het slachtoffer was 18 jaar oud en komt uit buurgemeente Stede Broec. Eerder meldde de politie dat hij 19 was.
Het dodelijke incident gebeurde donderdag rond 21.30 uur aan de Prunuslaan in Enkhuizen. Daar was een vechtpartij uitgebroken. De aanleiding is niet bekend. De oudste van de twee verdachten werd korte tijd later opgepakt. De ander meldde zich zaterdagavond bij een politiebureau.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading