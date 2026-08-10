Verdachten van doodsteken man Enkhuizen zitten voorlopig vast

ENKHUIZEN (ANP) - De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze vorige week iemand hebben doodgestoken in Enkhuizen blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank heeft hun voorarrest met veertien dagen verlengd.

De verdachten zijn 50 en 20 jaar oud en komen uit Enkhuizen in Noord-Holland. Het slachtoffer was 18 jaar oud en komt uit buurgemeente Stede Broec. Eerder meldde de politie dat hij 19 was.

Het dodelijke incident gebeurde donderdag rond 21.30 uur aan de Prunuslaan in Enkhuizen. Daar was een vechtpartij uitgebroken. De aanleiding is niet bekend. De oudste van de twee verdachten werd korte tijd later opgepakt. De ander meldde zich zaterdagavond bij een politiebureau.