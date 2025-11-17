ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachten van illegale medicijnenhandel blijven in de cel

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 13:56
anp171125123 1
ZWOLLE (ANP) - De twee verdachten van illegale medicijnenhandel via de website Funcaps blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Zwolle besloten tijdens een eerste openbare zitting in de zaken van Jord van W. (31) en Stefan P. (30). Volgens het Openbaar Ministerie houden mogelijk 49 sterfgevallen verband met medicijnen die werden verkocht via deze site.
"De aandacht die er is en de verdenking, dat schokt de rechtsorde", zei de voorzitter van de rechtbank.
De volgende zitting staat gepland op 5 februari, dat is weer een inleidende zitting. Ook volgt volgens het Openbaar Ministerie op 12 maart een regiezitting.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

generated-image (53)

“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

anp161125075 1

Kindertelefoon geschokt door handelen ex-vrijwilliger uit podcast

Loading