Verdachten van illegale medicijnenhandel blijven in de cel

ZWOLLE (ANP) - De twee verdachten van illegale medicijnenhandel via de website Funcaps blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Zwolle besloten tijdens een eerste openbare zitting in de zaken van Jord van W. (31) en Stefan P. (30). Volgens het Openbaar Ministerie houden mogelijk 49 sterfgevallen verband met medicijnen die werden verkocht via deze site.

"De aandacht die er is en de verdenking, dat schokt de rechtsorde", zei de voorzitter van de rechtbank.

De volgende zitting staat gepland op 5 februari, dat is weer een inleidende zitting. Ook volgt volgens het Openbaar Ministerie op 12 maart een regiezitting.