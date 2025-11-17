Dit jaar al 10.631 incidenten met nepagenten

DEN HAAG (ANP) - Tot en met oktober van dit jaar zijn er 10.631 incidenten met nepagenten geregistreerd, meldt de politie. In heel 2024 ging het om 8329 incidenten.

Deze zomer begon de politie een campagne in samenwerking met Omroep Max, om ouderen te waarschuwen voor oplichters die zich voordoen als agenten. Daders richten zich vooral op 70-plussers, aldus de politie. In augustus en september waren er minder incidenten dan de maanden daarvoor, maar in oktober werden er toch weer meer babbeltrucs geregistreerd.

De politie vraagt mensen om 112 te bellen bij bezoek van een 'agent' die begint over het veiligstellen van geld of waardevolle spullen. "De kans dat we deze nepagenten op heterdaad kunnen aanhouden, wordt daarmee groter. Gelukkig zien we ook een toename van het aantal aangehouden verdachten."