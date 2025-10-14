Teylers Museum verwacht grote toeloop voor expo Michelangelo

HAARLEM (ANP) - Teylers Museum verwacht de komende maanden zeker 100.000 bezoekers voor de tentoonstelling De mannen van Michelangelo. Dat zijn er ongeveer evenveel als de tentoonstelling over Leonardo da Vinci in 2018 naar het Haarlemse museum trok, zegt directeur Marc de Beyer aan de vooravond van de opening. Bij erg grote belangstelling kan het bezoekersaantal volgens hem nog worden verhoogd naar 110.000, maar dat is dan wel het maximum.

Teylers exposeert van 15 oktober tot en met 25 januari ruim zestig tekeningen van de wereldberoemde Italiaanse renaissancekunstenaar (1475-1564). Ze tonen Michelangelo's fascinatie voor het mannelijk lichaam. Er zijn onder meer voorstudies te zien voor zijn schilderingen in de Sixtijnse Kapel, waaronder de bekende 'hand van God'.

Een derde van de getoonde tekeningen komt uit de eigen collectie, de overige werken zijn bruiklenen. Op de tentoonstelling is voor het eerst ook een marmeren beeld van Michelangelo te zien: Apollo-David.

Podcast

Rond de expositie is ook een driedelige podcast gelanceerd. Die is nog voor de start van de tentoonstelling al meer dan 5000 keer beluisterd.

Gedurende de Michelangelo-tentoonstelling is het recent gerestaureerde woonhuis van museumoprichter Pieter Teyler, onderdeel van het museumgebouw, dicht. Dat heeft te maken met het goed verdelen van de beveiliging, aldus De Beyer.