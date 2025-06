Verdeling posten is volgens Schoof een hele puzzel

DEN HAAG (ANP) - De verdeling van de vrijgevallen kabinetsposten is "een hele puzzel", aldus premier Dick Schoof. Voor de ministerraad vrijdag is er volgens hem nogmaals over overlegd en later in de middag is opnieuw overleg.

Alle drie de coalitiepartijen zouden de portefeuille Asiel en Migratie willen. "Ik snap de voorliefde voor dit prachtige onderwerp", zei de minister-president. Door het vertrek van de PVV moeten negen kabinetsposten opnieuw worden verdeeld.

Donderdag spraken Schoof, de vicepremiers en de fractieleiders van VVD, NSC en BBB voor het eerst over het onderwerp. Vicepremier en minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum (NSC) noemde het toen ook al een "flinke puzzel".