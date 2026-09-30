ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdere politieke crisis Roemenië na wegstemmen kandidaat-premier

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 15:00
anp300926142 1
Volg ons op Google Nieuws
BOEKAREST (ANP/AFP) - De politieke impasse in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft weggestemd. Daardoor kan de president nu nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar hij lijkt dat niet van plan.
Roemenië is op zoek naar een nieuwe premier sinds de sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. President Nicușor Dan had na twee mislukte pogingen nu de liberale Europarlementariër Siegfried Mureșan naar voren geschoven, maar die kreeg te weinig stemmen.
Nu er drie keer tevergeefs is gestemd voor een premier mag de president vervroegde verkiezingen uitschrijven. De rechts-radicale oppositie leidt in de peilingen en heeft een nieuwe stembusgang geëist, maar Dan heeft eerder al gezegd dat verkiezingen in zijn ogen de crisis alleen maar zouden verlengen. Waarnemers verwachten dat hij een vierde kandidaat zal uitkiezen, mogelijk een technocraat.
Roemenië heeft sinds de val van het communistische regime in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

rente

Rente omhoog, maar je spaargeld profiteert nauwelijks: dit betalen de grote banken

85694225_m

Zo beperk je de schade van alcohol zonder volledig te stoppen

Loading