Rente omhoog, maar je spaargeld profiteert nauwelijks: dit betalen de grote banken

De Europese Centrale Bank heeft de rente opnieuw verhoogd, maar op een gewone spaarrekening bij de grote Nederlandse banken blijft de vergoeding bescheiden. Wie wil weten wat zijn geld werkelijk oplevert, moet bovendien verder kijken dan het hoogste percentage op de website.

Want niet iedere euro krijgt dezelfde rente. En een aantrekkelijk tarief kan afhankelijk zijn van je saldo, een tijdelijk aanbod of een betaald bankpakket.

Dit krijg je bij de grote banken

Bij de controle op 29 september 2026 gelden voor de reguliere spaarrekeningen deze standaardtarieven:

ING Oranje Spaarrekening: 1,25 procent over de eerste 10.000 euro. Over het deel daarboven, tot en met 1 miljoen euro, is dat 1 procent.

ABN AMRO Direct Sparen: 1,25 procent in de saldoklasse tot en met 500.000 euro. De opvallendere 1,45 procent hoort bij de saldoklasse van 500.000 tot en met 1 miljoen euro.

Rabo SpaarRekening: 1,50 procent over de eerste 10.000 euro. Voor hogere delen van het saldo gelden lagere percentages.

Bij ING kunnen betaalde pakketten extra spaarrente opleveren. Reken daarom niet alleen met de bonusrente, maar ook met de extra pakketkosten.

Het hoogste percentage op de website is niet automatisch de rente over jouw spaargeld.

Waarom gaat je spaarrente niet vanzelf mee?

De beleidsrente van de centrale bank is iets anders dan de rente op jouw spaarrekening. Banken bepalen hun eigen tarieven en kijken daarbij onder meer naar hun financieringsbehoefte en naar concurrenten.

Een bank die extra spaargeld nodig heeft, kan klanten met een hogere vergoeding proberen te trekken. Komt er al voldoende geld binnen, dan is die prikkel kleiner. Een verhoging van de centrale-bankrente betekent dus niet dat jouw bank hetzelfde bedrag moet doorgeven.

De praktische vraag is daarom niet alleen wat de centrale bank doet. Kijk vooral wat andere banken voor hetzelfde soort rekening bieden, met vergelijkbare voorwaarden.

Wat één procentpunt verschil oplevert

Stel dat je 20.000 euro een heel jaar laat staan. Eén procentpunt extra rente levert dan 200 euro extra op, vóór eventuele belasting en kosten en zonder rente-op-rente. Dat is een rekenvoorbeeld, geen gegarandeerd aanbod: bij een variabele rente kan het percentage tussentijds veranderen.

Vergelijk niet alleen de rente, maar ook wat je ervoor moet betalen of opgeven.

Kijk verder dan een lokkertje

Controleer bij een actierente hoe lang die geldt en wat je daarna krijgt. Vergelijk de opbrengst over de hele periode waarin je wilt sparen , niet alleen het percentage waarmee de aanbieder adverteert.

Wie geld vastzet in een deposito, moet ook de opnamevoorwaarden lezen. Houd je noodbuffer liever beschikbaar dan dat je voor een hoger percentage geld vastzet dat je onverwacht nodig hebt.

Veilig sparen: controleer de garantie

De standaarddepositogarantie in de EU bedraagt 100.000 euro per persoon, per bank. Controleer welk land jouw spaargeld beschermt en of de gekozen rekening onder die garantie valt.

Je hoeft niet op een gebaar van je huisbank te wachten om te gaan vergelijken. Begin met je eigen saldo, de rente die je daadwerkelijk ontvangt en de voorwaarden waaronder je elders meer kunt krijgen.

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