Verdwaalde wandelaar overleeft maand in nationaal park op paddenstoelen en besjes

De 39-jarige Robert Schock uit Blaine, Washington, heeft een hele maand weten te overleven in het uitgestrekte North Cascades National Park. De Amerikaan at wilde paddenstoelen en bessen, en dronk rivierwater, nadat hij op 31 juli verdwaalde tijdens een lange wandeltocht met zijn hond.

Uitgehongerd

Schock vertelde in een interview met People dat hij zich 'echt dicht bij de dood voelde' toen hij besloot zijn laatste, wanhopige schreeuw om hulp te laten horen. Deze kreet werd opgepikt door leden van de Pacific Northwest Trail Association, die op dat moment in de buurt waren en hem hebben gered.

Onvoorbereid de wildernis in

Volgens zijn moeder, Jan Thompson, was haar zoon het park in gegaan voor een mooie dagwandeling, en totaal niet voorbereid op een overnachting, laat staan een verblijf van weken. Ondanks meerdere mislukte zoekacties bleef ze hoop houden dat hij levend zou worden gevonden.

Spartaans dieet

Schock wist zichzelf in leven te houden door te vertrouwen op wat de natuur te bieden had: eetbare besjes en een bepaalde soort grote paddenstoelen. Daarnaast dronk hij rivierwater, schrijft The Guardian.

Na zijn redding grapte Schock dat de beproeving hem "enkele jaren" ouder heeft gemaakt. Inmiddels heeft hij fysiek een "redelijk goed" herstel doorgemaakt en is hij weer 18 kilo aangekomen. De man heeft gezworen geen voet meer te zetten in het North Cascades National Park. De herinneringen aan zijn spartaanse dieet zitten nog net iets te vers in zijn geheugen.