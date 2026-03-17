Aandelenbeurzen New York gaan verder omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend, waarmee een vervolg werd gegeven aan de winsten van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten volgen. De olieprijzen gingen weer omhoog na aanvallen door Iran op energiefaciliteiten in de regio.

Iran heeft onder meer een groot gasveld in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Israël zegt opnieuw een kopstuk van het Iraanse regime te hebben gedood. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 94,85 dollar en Brentolie werd 1,9 procent duurder op 102,14 dollar per vat. Daarmee zwakten de stijgingen wel wat af vergeleken met eerder op de dag.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,8 procent hoger op 47.350 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 6743 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent naar 22.513 punten. Op maandag werden koerswinsten tot 1,2 procent geboekt.

Nvidia AI-chips

Nvidia klom 0,4 procent. Het chipconcern verwacht tegen het einde van volgend jaar minstens 1 biljoen dollar te genereren met zijn nieuwste generaties grafische chips en AI-chips. Dat meldde Nvidia maandag tijdens zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars.

De koers van Beyond Meat daalde ruim 5 procent. De producent van vleesvervangers heeft de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Ook kwam het bedrijf met een voorlopige omzet in het vierde kwartaal die lager uitviel dan verwacht.

Rente

Delta Air Lines won bijna 5 procent. De luchtvaartmaatschappij is positief gestemd over de omzet in het eerste kwartaal door sterkte bij de boekingen. Branchegenoten American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines gingen mee omhoog met plussen tot bijna 5 procent.

Daarnaast is de Federal Reserve dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse centrale bank zal de rente in de Verenigde Staten woensdag naar verwachting opnieuw onveranderd laten.