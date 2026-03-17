Afghanistan meldt 400 doden bij luchtaanval op ziekenhuis Kabul

KABUL (ANP/AFP/DPA) - Afghaanse autoriteiten stellen dat er zeker 400 mensen zijn omgekomen na een luchtaanval op een ziekenhuis in hoofdstad Kabul. In een bericht op X meldt Taliban-woordvoerder Hamdullah Fitrat dat naast de honderden doden ook zeker 250 mensen gewond zijn geraakt bij de Pakistaanse luchtaanval. Pakistan ontkent een ziekenhuis te hebben getroffen.

Volgens Fitrat werd ziekenhuis Amir, een gezondheidsinstelling met ruimte voor zo'n 2000 patiënten, maandagavond rond 21.00 uur lokale tijd getroffen. Hij spreekt van een groot aantal slachtoffers dat nog verder kan oplopen. Buitenlandse media kunnen het door Afghanistan gemelde dodental niet onafhankelijk verifiëren.

Een woordvoerder van de Pakistaanse premier noemde de beschuldigingen "ongegrond", schrijft The Washington Post. Het Pakistaanse leger zei weliswaar "precisieaanvallen" te hebben uitgevoerd op doelen in Kabul en het oosten van Afghanistan, maar daarbij zouden volgens het leger enkel militaire doelwitten zijn getroffen.

Pakistan heeft buurland Afghanistan de afgelopen weken meerdere keren aangevallen.