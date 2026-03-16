Trump laat Cuba weten dat president moet opstappen

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 17 maart 2026 om 00:50
bijgewerkt om dinsdag, 17 maart 2026 om 6:23
anp170326001 1
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft in onderhandelingen met Cuba laten weten dat de president van het land, Miguel Díaz-Canel, op moet stappen. Dat melden vier bronnen met kennis van die gesprekken aan The New York Times.
De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag zelf tegen verslaggevers in het Witte Huis dat hij "denkt de eer te hebben om Cuba in te nemen". Op vragen wat hij bedoelde, zei hij: "Of ik het nu bevrijd of verover, ik denk dat ik ermee kan doen wat ik wil. Het is een heel verzwakt land."
Volgens de bronnen waar The New York Times mee sprak, zou de regering-Trump willen dat Díaz-Canel opstapt, maar mag de communistische partij blijven zitten. De toekomst van het land is vervolgens aan de Cubanen, stellen de bronnen.
Het communistische Cuba bevestigde vorige week in overleg te zijn met de Verenigde Staten over "mogelijke samenwerkingen en het vinden van gedeelde belangen". Het eiland kampt met een ernstige energiecrisis door een Amerikaans olie-embargo.
generated-image (4)

generated-image (1)

eaec6ec5-aae4-44c2-972a-a225a2e9d845

