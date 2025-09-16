ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verenigde Vergadering geopend in de Schouwburg

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 13:22
anp160925135 1
DEN HAAG (ANP) - De voorzitter van de Eerste Kamer, Mei Li Vos, heeft de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal geopend. De senator van GroenLinks-PvdA vervangt sinds kort haar voorganger Jan Anthonie Bruijn, die onlangs minister van Volksgezondheid is geworden in het demissionaire kabinet.
Samen met Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma en enkele Tweede Kamerleden vormt zij de commissie van in- en uitgeleide. Zij begeleiden de koning en koningin naar hun plaatsen in de Koninklijke Schouwburg.
Alle gasten zijn al enige tijd binnen in afwachting van de koning en koningin.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

Loading