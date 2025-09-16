Verenigde Vergadering geopend in de Schouwburg

DEN HAAG (ANP) - De voorzitter van de Eerste Kamer, Mei Li Vos, heeft de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal geopend. De senator van GroenLinks-PvdA vervangt sinds kort haar voorganger Jan Anthonie Bruijn, die onlangs minister van Volksgezondheid is geworden in het demissionaire kabinet.

Samen met Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma en enkele Tweede Kamerleden vormt zij de commissie van in- en uitgeleide. Zij begeleiden de koning en koningin naar hun plaatsen in de Koninklijke Schouwburg.

Alle gasten zijn al enige tijd binnen in afwachting van de koning en koningin.