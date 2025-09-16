ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NVM krijgt nieuwe voorzitter na onverwacht overlijden voorganger

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 13:24
anp160925138 1
UTRECHT (ANP) - De ledenraad van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft Steve Evers benoemd tot de nieuwe algemeen voorzitter. Vorig jaar oktober overleed toenmalig voorzitter Peter Brussel onverwacht, waarna vicevoorzitter Lana Goutsmits-Gerssen zijn taken waarnam.
Evers (59) was voorheen topman van winkelketen Intersport. Hij kwam in 2015 in de raad van commissarissen en werd in 2019 benoemd tot de topman van het Zwitserse bedrijf. Begin dit jaar trad hij terug.
De makelaarsvereniging noemt Evers "een internationaal ervaren topmanager". Met Evers als nieuwe voorzitter heeft NVM "een uitstekende opvolger om richting te geven aan de positionering, digitalisering en andere actuele uitdagingen", zegt Irma Postma namens de ledenraad.
loading

POPULAIR NIEUWS

image001 (51)

De afweging tussen iPhone of Samsung

ANP-536364494

'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’

generated-image (20)

Socialisme wordt ineens populair in Amerika

shutterstock_2427340201

2 keuzes die ja maakt als je 20 bent die voorspellen hoe je toekomst zal zijn

85724097_m

Zijn we stiekem aliens? Sommige wetenschappers nemen de theorie serieus

generated-image (21)

Trump wil de New York Times kapot maken

Loading