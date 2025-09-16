NVM krijgt nieuwe voorzitter na onverwacht overlijden voorganger

UTRECHT (ANP) - De ledenraad van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft Steve Evers benoemd tot de nieuwe algemeen voorzitter. Vorig jaar oktober overleed toenmalig voorzitter Peter Brussel onverwacht, waarna vicevoorzitter Lana Goutsmits-Gerssen zijn taken waarnam.

Evers (59) was voorheen topman van winkelketen Intersport. Hij kwam in 2015 in de raad van commissarissen en werd in 2019 benoemd tot de topman van het Zwitserse bedrijf. Begin dit jaar trad hij terug.

De makelaarsvereniging noemt Evers "een internationaal ervaren topmanager". Met Evers als nieuwe voorzitter heeft NVM "een uitstekende opvolger om richting te geven aan de positionering, digitalisering en andere actuele uitdagingen", zegt Irma Postma namens de ledenraad.