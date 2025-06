Vereniging gemeenten: val kabinet zorgt voor nog meer onzekerheid

DEN HAAG (ANP) - Door de val van het kabinet ontstaat "nog meer onzekerheid, terwijl het al lang schuurt voor veel mensen", zegt voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze wijst op "woningnood, druk op de zorg en aanhoudende spanningen in de wereld".

Dijksma, ook burgemeester van Utrecht, zegt dat Nederland niet mag stilvallen. "De problemen wachten niet. Inwoners willen vooral dat er iets gebeurt. Ze willen bestuur, geen blokkades." Volgens Dijksma is het nu "geen tijd voor politieke spelletjes, maar voor moed. Den Haag moet laten zien dat besturen belangrijker is dan profileren".

Door de val van het kabinet komen er mogelijk nieuwe verkiezingen. Dat zouden de negende verkiezingen voor de Tweede Kamer in deze eeuw zijn. Gemeenten waren volgens de VNG ongeveer 93 miljoen euro kwijt aan de stembusgang in 2023. Dat komt neer op ongeveer 7 euro per kiezer. Over die kostenpost wil de VNG nu nog niet praten, vragen komen volgens een woordvoerder te vroeg.