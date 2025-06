De Unie: coalitiepartijen hebben er een puinhoop van gemaakt

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen hebben er een "ontzettende puinhoop" van gemaakt, constateert voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie na de val van het kabinet. "Afgehaakt Nederland is nu nog verder afgehaakt. Dit voedt het cynisme en het wantrouwen over de politiek."

Volgens Castelein heeft de burger zich jarenlang onbegrepen en niet gezien gevoeld. Deze partijen zouden daar verandering in brengen en hun een plek in Den Haag geven. "Mensen willen inkomenszekerheid, bestaanszekerheid en een fatsoenlijk leven. Maar de droom van de kiezer is aan diggelen gegooid", aldus de vakbondsvoorzitter.

Het beleid in Nederland staat al jaren stil, zegt Castelein verder. "We zijn economisch weerbaar, maar de samenleving is dat niet meer."