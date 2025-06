Vergadering regeringsleiders NAVO-top afgelopen

DEN HAAG (ANP) - De Noord-Atlantische Raad (NAC) is afgelopen, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het overleg tussen de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten begon ongeveer een uur later dan gepland en duurde vrijwel even lang als verwacht.

Aansluitend spreken demissionair premier Dick Schoof en de Amerikaanse president Donald Trump elkaar. Vervolgens zijn er verschillende persconferenties, waaronder van secretaris-generaal Mark Rutte. Aan het eind van de middag spreekt Rutte nog, samen met de regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De leiders werden het eens over een gezamenlijke verklaring. Die is inmiddels ook gepubliceerd.