Vergoeding gaswinningsschade in Drenthe moet beter, vindt Hermans

door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 14:07
DEN HAAG (ANP) - De manier waarop schade van aardbevingen als gevolg van gaswinning in Drenthe wordt vergoed, moet beter, erkent demissionair klimaat- en energieminister Sophie Hermans. "Ik vind het belangrijk dat we snel kijken: hoe kunnen we die regeling aanpassen", aldus de VVD-bewindsvrouw na afloop van de ministerraad.
De Commissie Mijnbouwschade sloeg afgelopen week alarm over de schaderegeling. Die leidt tot ontevredenheid en scheve ogen bij bewoners, onder meer doordat hun schade strenger wordt beoordeeld en zij lagere bedragen uitgekeerd krijgen dan hun lotgenoten in buurprovincie Groningen.
Het was de bedoeling dat de afhandeling van gaswinningsschade na het parlementaire-enquêterapport van drie jaar geleden "milder, makkelijker en menselijker" zou worden, brengt Hermans in herinnering. Nu dat anders uit blijkt te pakken, is het kabinet aan zet, "zodat je tot een regeling komt die werkt", aldus de minister.
