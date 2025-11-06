Vergoeding obesitasmedicijnen alleen voor ernstigste obesitas

DIEMEN (ANP) - Voorlopig komen alleen mensen met zeer zwaar overgewicht mogelijk in aanmerking voor vergoeding van obesitasmedicijnen Wegovy en Mounjaro door de zorgverzekering. Dat maakte het Zorginstituut woensdag bekend. Het gaat om mensen met een Body Mass Index vanaf 30 met ziektes die daarmee samenhangen en om mensen met een BMI van meer dan 35.

Volgens het Zorginstituut heeft deze aanpak "de brede steun van zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars". Aan de Ronde Tafel Obesitas hebben zij het afgelopen jaar over de aanpak actief meegedacht met het Zorginstituut.

Het gaat volgens het instituut om "een zeer grote groep patiënten, naar schatting ruim 1 miljoen". Mensen die door hun gewicht aandoeningen hebben ontwikkeld, kampen onder meer met chronische nierschade, hartfalen en slaapapneu.

Het Zorginstituut pleit voor "veel meer aandacht voor preventie" van obesitas en daarnaast een stapsgewijze invoering van obesitasmedicijnen als blijkt dat dit tot gezondheidswinst voor de maatschappij leidt.