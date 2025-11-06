ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vergoeding obesitasmedicijnen alleen voor ernstigste obesitas

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 1:05
anp061125003 1
DIEMEN (ANP) - Voorlopig komen alleen mensen met zeer zwaar overgewicht mogelijk in aanmerking voor vergoeding van obesitasmedicijnen Wegovy en Mounjaro door de zorgverzekering. Dat maakte het Zorginstituut woensdag bekend. Het gaat om mensen met een Body Mass Index vanaf 30 met ziektes die daarmee samenhangen en om mensen met een BMI van meer dan 35.
Volgens het Zorginstituut heeft deze aanpak "de brede steun van zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars". Aan de Ronde Tafel Obesitas hebben zij het afgelopen jaar over de aanpak actief meegedacht met het Zorginstituut.
Het gaat volgens het instituut om "een zeer grote groep patiënten, naar schatting ruim 1 miljoen". Mensen die door hun gewicht aandoeningen hebben ontwikkeld, kampen onder meer met chronische nierschade, hartfalen en slaapapneu.
Het Zorginstituut pleit voor "veel meer aandacht voor preventie" van obesitas en daarnaast een stapsgewijze invoering van obesitasmedicijnen als blijkt dat dit tot gezondheidswinst voor de maatschappij leidt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

Loading