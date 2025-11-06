Luchthaven Hannover kort dicht door drone

HANNOVER (ANP) - Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover heeft woensdagavond ongeveer drie kwartier stilgelegen door een drone in de buurt van het vliegveld, heeft de politie bekendgemaakt. Een piloot meldde het onbemande toestel rond 22.00 uur tijdens de nadering, waarna de luchthaven tot 22.45 uur werd gesloten.

Volgens eerste bevindingen vloog de drone boven een nabijgelegen industrieterrein. Drie vliegtuigen moesten worden omgeleid. Andere vluchten liepen vertraging op bij vertrek en landing.

Het is al de derde keer in enkele dagen dat een Duitse luchthaven hinder ondervindt van een drone. Zondag werd Bremen kort gesloten en vorige week vrijdag was ook luchthaven Berlijn Brandenburg Airport getroffen. Duitsland vermoedt dat de drones afkomstig zijn uit Rusland, maar het Kremlin ontkent die beschuldigingen.