ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchthaven Hannover kort dicht door drone

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 3:52
anp061125004 1
HANNOVER (ANP) - Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover heeft woensdagavond ongeveer drie kwartier stilgelegen door een drone in de buurt van het vliegveld, heeft de politie bekendgemaakt. Een piloot meldde het onbemande toestel rond 22.00 uur tijdens de nadering, waarna de luchthaven tot 22.45 uur werd gesloten.
Volgens eerste bevindingen vloog de drone boven een nabijgelegen industrieterrein. Drie vliegtuigen moesten worden omgeleid. Andere vluchten liepen vertraging op bij vertrek en landing.
Het is al de derde keer in enkele dagen dat een Duitse luchthaven hinder ondervindt van een drone. Zondag werd Bremen kort gesloten en vorige week vrijdag was ook luchthaven Berlijn Brandenburg Airport getroffen. Duitsland vermoedt dat de drones afkomstig zijn uit Rusland, maar het Kremlin ontkent die beschuldigingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-495810699

Bakken en braden in olijfolie? Let goed op welke van de drie soorten je kiest

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

Loading