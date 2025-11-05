Dodental na grote crash vrachtvliegtuig VS gestegen naar elf

LOUISVILLE (ANP/RTR) - Het dodental na de crash met een vrachtvliegtuig in Kentucky is opgelopen naar elf, heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat bekendgemaakt. Het toestel, een UPS-vrachtvliegtuig dat onderweg was naar Hawaï, stortte in de nacht van dinsdag op woensdag kort na het opstijgen neer op een recyclingbedrijf nabij de luchthaven van Louisville.

Het vliegtuig ontplofte bij de inslag. Geen van de drie bemanningsleden overleefde het ongeluk. De autoriteiten verwachten dat later op woensdag nog een twaalfde slachtoffer wordt bevestigd. Er zijn ook nog enkele mensen vermist.

Bij het ongeval raakten elf mensen gewond, onder wie werknemers van het bedrijf waar het toestel neerstortte.