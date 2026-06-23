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Verhoogd risico op natuurbrand in zeven veiligheidsregio's

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 16:11
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DEN HAAG (ANP) - In 7 van de 25 veiligheidsregio's geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Dat is te zien op een kaart die de brandweer bijhoudt. De waarschuwing geldt in alle Noord-Hollandse veiligheidsregio's. In twee Zuid-Hollandse en een Limburgse veiligheidsregio geldt ook fase 2.
De brandweer kondigt fase 2 af wanneer het langere tijd droog is in de natuur. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten wordt verzocht extra alert te zijn vanwege het verhoogde risico op natuurbrand. Ook vraagt de brandweer om medewerking bij het voorkomen of beperken van een natuurbrand. In de overige achttien veiligheidsregio's geldt fase 1, waarin nog geen extra maatregelen worden getroffen.
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